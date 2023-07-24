تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء والتسعيرة الجديدة

تستعد الحكومة ابتداء من اول يوليو المقبل تطبيق الزيادات الجديدة الخاصة بأسعار شرائح استهلاك الكهرباء وذلك بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.

وترصد "الدستور" كافة التفاصيل المتعلقة بزيادة أسعار شرائح الكهرباء والتسعيرة الجديدة المقررة على المواطنين.

وفقا لما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر لعام 2022 ، حيث تم تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية حتى إعداد حزمة جديدة من الإجراءات الهدف منها الحماية الاجتماعية، للمواطنين حيث كان مقررًا تطبيقها في أول شهر يناير الماضي 2023.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وبحسب ما أعلنته الحكومة ستبدأ الشرائح من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.



تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء الجديدة كالتالي