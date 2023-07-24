الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء والتسعيرة الجديدة

الكهرباء
الكهرباء

تستعد الحكومة ابتداء من اول يوليو المقبل تطبيق الزيادات الجديدة الخاصة بأسعار شرائح استهلاك الكهرباء وذلك بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.

وترصد "الدستور" كافة التفاصيل  المتعلقة بزيادة أسعار شرائح الكهرباء  والتسعيرة الجديدة المقررة على المواطنين.

وفقا لما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر لعام 2022 ، حيث تم تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية حتى إعداد حزمة جديدة من الإجراءات الهدف منها الحماية الاجتماعية، للمواطنين حيث كان مقررًا تطبيقها في أول شهر يناير الماضي 2023.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وبحسب ما  أعلنته الحكومة  ستبدأ الشرائح  من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.

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تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء الجديدة كالتالي

  • الشريحة الأولى: والتي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي  أول يوليو  ستكون 58 قرشًا.
  • الشريحة الثانية: والتي تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 68 قرشًا.
  • الشريحة الثالثة : تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، وستكون 83 قرشًا.
  • الشريحة الرابعة : تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستكون 111 قرشًا.
  • الشريحة الخامسة : تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، وستصل إلى131 قرشًا.
  • الشريحة السابعة : تبدأ من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام الشرائح وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا
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