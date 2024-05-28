كيف تواجه الإصابة بالسعال الديكي؟

تقدم المعالجة المثلية طريقة طبيعية لعلاج السعال الديكي من خلال تعزيز المناعة من خلال اتباع نظام غذائي مغذ وعلاجات المعالجة المثلية المصممة خصيصًا، بما في ذلك المكملات الغذائية مثل فيتامين سي.

المعالجة المثلية هي طريقة لطيفة وشاملة لعلاج السعال الديكي، والتي قد تستمر لمدة تصل إلى سنة ونصف. يقترح أن أفضل نهج هو تعزيز نظام المناعة لديك، وإثراء نظامك الغذائي بالتغذية وكذلك استخدام علاجات المعالجة المثلية المصممة خصيصًا لعلاج الأعراض.

علاجات السعال الديكي

يوصي المعالجون بتناول المكملات الغذائية مثل فيتامين C والبروبيوتيك والمناعة المناعية وفيتامين D3 من بين أشياء أخرى لتقوية المناعة ومكافحة السعال الديكي.

يمكن حماية نظام المناعة لديك من الجذور الحرة عن طريق فيتامين C وهو أيضًا مضاد للأكسدة، بينما تعد البروبيوتيك مفيدة لصحة الأمعاء وبناء مستعمرات بكتيرية صديقة مما يؤدي إلى تعزيز المناعة. وأخيرًا، للحفاظ على صحة أجسامنا وخلوها من العدوى، من الضروري تضمين فيتامين د3.

إن اتباع نظام غذائي سليم يتكون من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة من شأنه أن يساعد أيضًا في تعزيز جهاز المناعة لديك والرفاهية العامة. خبز الحبوب الكاملة أو استبدال السكر المكرر بالكربوهيدرات غير المكررة مثل الأرز والمعكرونة يجب أن يتم وفقًا للتوصيات المقدمة من المعالجين المثليين.

يجب التقليل من الأطعمة التي تزيد من الحموضة لأن بيئة الجسم القلوية أفضل لمكافحة العدوى. تحتوي الفواكه والخضروات على الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى كونها مضادات الأكسدة التي تعزز عمل الجهاز المناعي في الجسم. تساعد الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة أيضًا على التحكم في عملية الهضم مما يجعلها أقوى ضد مهاجمة مسببات الأمراض، علاوة على ذلك، هناك حاجة لتجنب الأطعمة المصنعة أو المعبأة التي تحتوي على كميات عالية من الملح والسكر والدهون غير الصحية.

خلاصة القول، المعالجة المثلية آمنة وكذلك العلاج الطبيعي للسعال الديكي، يتضمن ذلك تعزيز المناعة من خلال اتباع نظام غذائي جيد بالإضافة إلى استخدام أدوية المعالجة المثلية القوية التي تسرع آلية الشفاء مع تقليل فترة المرض، ومع ذلك، قبل البدء في أي علاج، فمن المستحسن استشارة طبيب تجانسي مؤهل للحصول على الوصفة المناسبة بناءً على الأعراض التي تعاني منها.