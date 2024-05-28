حسن مكاوي: الجائزة التقديرية نتيجة سنوات طويلة من العمل والمثابرة

توجه د.حسن عماد مكاوي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة بالشكر للدولة المصرية لفوزه بجائزة التقديرية في العلوم الاجتماعية، قائلًا:"أتوجه لله بالشكر، واعتبر الجائزة نتيجة سنوات طويلة من العمل والمثابرة وأن الدولة تقدر ابنائها في البحث العلمى والتفكير".

وأضاف مكاوي، لـ"الدستور"، أن الجائزة تعطيه حافزًا للاستمرار وبذل مزيد من الجهد والعمل في مجال البحث العلمي الإعلامي.

وفاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون: محمد سعيد الشيمي وأنسي أبو سيف والدكتور رضا بدر.

وفاز بجائزة الدولة التقديرية في الآداب الناقد الدكتور حسين حمودة والدكتورة غراء مهنا والدكتور سامي سليمان.

وفاز بالجائزة التقديرية في العلوم الاجتماعية د.أحمد مجدي حجازي ود.ممدوح الدماطي والدكتور حسن عماد مكاوي والدكتور ماجد عثمان.

وزيرة الثقافة تهنىء الفائزين بجوائز الدولة

وأعلنت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية" في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وشملت الجوائز فئات "النيل" و"التقديرية" و"التفوق".

كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة السبعين.

وقالت وزيرة الثقافة فى بيان:"أهنئ من صميم قلبي جميع الفائزين بجوائز الدولة هذا العام، وشكرًا لكم على جهودكم المُخلصة وإبداعكم المتميز الذي يُثري حياتنا ويُسهم في بناء مستقبل مشرق لمصر".

وتابعت "أنّ إنجازاتكم تُمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وحافزًا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في مختلف المجالات، كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء لجان التحكيم، الذين بذلوا جهودًا كبيرة ودقيقة في تقييم الأعمال المُقدمة واختيار الفائزين".