قبل تصفيات المونديال.. جلسة ودية بين "بيبو" والجهاز الفنى للمنتخب
حرص خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، على مصاحبة لاعبي الفريق عند انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني ظهر اليوم.
وعقد جلسة ودية مع الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.
ودار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين يعانون من إرهاق ذهني وبدني، بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريًّا خلال الفترة الماضية.
وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها بمعرفة الجهاز الفني بالأهلي، وذلك لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب، والأخذ في الحسبان مثل هذه الأمور بشكل كاف، حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للإصابة، ويستمر لاعبو الأهلي مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على حصول لاعبي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، على أن يبدأ الجهاز الفني للمنتخب إشراكهم تدريجيًّا في التدريبات، وفقًا لرؤيته البدنية والفنية.
وتمنى "بيبو" التوفيق للمنتخب وجهازه، حتى يحقق النتائج المرجوة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، والتأهل لكأس العالم 2026.