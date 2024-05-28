قبل تصفيات المونديال.. جلسة ودية بين "بيبو" والجهاز الفنى للمنتخب

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، على مصاحبة لاعبي الفريق عند انضمامهم ‏لمعسكر المنتخب الوطني ظهر اليوم.

وعقد جلسة ودية مع الكابتن حسام حسن، المدير الفني ‏للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.

ودار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين ‏يعانون من إرهاق ذهني وبدني، بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريًّا خلال الفترة ‏الماضية.

وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها ‏بمعرفة الجهاز الفني بالأهلي، وذلك لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب، والأخذ في الحسبان ‏مثل هذه الأمور بشكل كاف، حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للإصابة، ويستمر لاعبو الأهلي ‏مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على حصول لاعبي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، على أن يبدأ الجهاز ‏الفني للمنتخب إشراكهم تدريجيًّا في التدريبات، وفقًا لرؤيته البدنية والفنية.

وتمنى "بيبو" ‏التوفيق للمنتخب وجهازه، حتى يحقق النتائج المرجوة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ‏والتأهل لكأس العالم 2026.‏