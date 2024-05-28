الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كامل الباشا: فكرة مسلسل دواعي سفر شجعتني لخوض التجربة

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

أعرب الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن سعادته الكبيرة لخوض تجربة مسلسل "دواعي السفر" وتحقيقها نجاح كبير منذ عرضها عبر المنصة الرقمية watch it، حتي أنها تصدرت المركز الأول ضمن مسلسلات الأكثر مشاهدة على المنصة.

وتابع الباشا لـ"الدستور": "سيناريو مسلسل دواعي السفر فكرته مختلفة، وهذا هو الأساس الذي حمسه للمشاركة وخوض التجربة، مشيدًا بالسيناريست والمخرج محمد ناير، خاصة أن الكواليس كانت مختلفة "شعرت بأنني وسط عائلتي الثانية".

وأضاف:"الشخصية التي العبها تبعث برسالة أمل للمشاهد، ومسلسل دواعي السفر يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، خاصًة في التفاصيل التي سيعشها الجمهور بالنسبة لي مع الفنان أمير".

محمد ناير: "واتش ات" منحتني الفرصة بإخراج وتأليف مسلسل دواعي السفر (انفوجراف)

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غدًا.. "Watch it" تطرح حلقتين جديدتين من مسلسل دواعى السفر

تطرح watch it، غدًا الأربعاء، الحلقة 5 و6 من المسلسل الدرامي الجديد "دواعي السفر" بطولة أمير عيد والفنان الفلسطيني كامل الباشا.
قصة مسلسل دواعي السفر 

وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر في إطار درامي عن «إبراهيم» الذي يعيش بعالم من نسج خياله وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب «علي» غير المتزوج الذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن سيحقق شهرةً ونجاحًا كبيرًا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار

أبطال مسلسل دواعي السفر 

“دواعي السفر” بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

تدور أحداث “دواعي السفر” حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يُدعى إبراهيم، ويفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، وتتوالى الأحداث.

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