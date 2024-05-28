"السلام على أرض خلقت للسلام وما رأت يومًا سلامًا".. مقدمة نارية لمذيع القاهرة الإخبارية

افتتح كمال ماضي، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، برنامج "ملف اليوم"، بمقدمة نارية واصفا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، قائلًا: "السلام عليكم، السلام على أرض خلقت للسلام وما رأت يومًا سلامًا، سلام على شعب يُقصف بين قصف وقصف بقصف حتى في الخيام".

وواصل مقدمته: "سلام يتوه في تيه اللا نهاية له من صِلف وكبر وخيالاء.. كنا نحسبه بلاء أيام والأيام صارت شهورًا والأرض باتت مخضبة بالدماء، وعالم لا يحرك ساكنًا وكأنه بات مكبلًا بأغلال".

وتابع: "عالم تكتم الحق في فمه تأد العدل في ساحات محاكمه ويفكر مجرد التفكير في محاسبة محتل قاتل آثم سافك للدم بدم بارد تهدد علنًا محكمته الجنائية بعقوبات من قضب عالمنا، وكأنها تريدها محكمة صماء بكماء تريدها صنمًا لا يرى لا يسمع لا يتكلم وحتى لا يتوجع من أنين قطاع يباد".

وأضاف: "مشهد رغم سودويته رغم ألمه رغم يأس يضق باب القلوب ساعة بعد أخرى.. تذكر دومًا قول الأقدمين لا تيأسنى وكن بالله في ثقة، إن الكروب وإن حلت سترتحل لا تيأسنا، فإن العسر يتبعه يسر جميل فلا خوف ولا وجل".

وأردف: "تغير بعض المواقف في الغرب من دولة فلسطينية؟ أم يأتي باستيقاظ لضمائر وفرض لعقوبات على المحتل؟ أبهذا أم بذاك؟ ويسر ضئيل خافط ضوءه، وكأنه لا يرى ليبقى اليسر الحق بتذكرنا أنها أرض حطين، التي طردت احتلالًا صليبيًا دام لعشرات السنين، إنها أرض عين جالوت التي هزمت المغول قراد الأرض يُصر سيأتي بيد جيل يلبس الدرعة كاملة، يُوقِد النار شاملة، يسترد الأرض، وإن غدًا لناظره قريب".