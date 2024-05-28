الأهلى يعرض موهبة أورلاندو على كولر.. ويعود للتدريبات الإثنين

طلبت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بنادى الأهلى من مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، حسم قراره بشأن صفقة ريليبوهيلى موفوكينج، نجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقى.

ودفعت رغبة «كولر» فى رحيل التونسى محمد الضاوى «كريستو»، فى الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء من خلال البيع النهائى أو الإعارة، إدارة «الاسكاوتنج» لترشيح «موفوكينج»، بعد ظهوره بشكل جيد مع فريقه فى الفترة الأخيرة.

وعرضت إدارة «الاسكاوتنج» اللاعب الجنوب إفريقى على أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، إلى جانب لجنة التخطيط، على ضوء رغبة مارسيل كولر فى ضم لاعب مميز فى الخط الهجومى، فرحبت اللجنة بالتعاقد مع الموهبة الصاعدة، لتكرار تجربة بيرسى تاو، الذى تألق مع «المارد الأحمر»، وأحرز العديد من الألقاب المحلية والإفريقية.

وفى حالة موافقة «كولر» سيبدأ الأهلى التفاوض مع إدارة النادى الجنوب إفريقى، بعد حصول أمير توفيق على موافقة مبدئية من اللاعب ووكيله.

ويضم الأهلى بين صفوفه ٦ لاعبين أجانب، هم: المغربى رضا سليم، والجنوب إفريقى بيرسى تاو، والتونسى على معلول، والمالى أليو ديانج، والفرنسى أنتونى موديست، والتونسى محمد الضاوى «كريستو».

وخاض «موفوكينج» ٣٥ مباراة فى الموسم الحالى مع أورلاندو بايرتس، سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٦ لزملائه، وهى أرقام ليست قليلة لجناح أيسر وليس مهاجمًا، كما ترى إدارة الكرة فى الأهلى.

ويعود الأهلى إلى التدريبات الجماعية، الإثنين المقبل، استعدادًا لاستئناف مبارياته المحلية، بعد التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا، ومنح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع، فى ظل توقف الدورى بسبب ارتباط المنتخب الوطنى بمعسكر مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، وتأجيل مباراة الألومنيوم فى كأس مصر.

وكلف «كولر» جهازه المعاون بتجهيز تقرير عن برنامج اللاعبين الذين لم ينضموا إلى معسكر المنتخب الوطنى، من أجل الحفاظ على أوزانهم ومعدلات لياقتهم البدنية خلال فترة الراحة السلبية.

وطلب المدرب السويسرى من لاعبى الأهلى الالتزام بالبرنامج التدريبى خلال فترة الراحة السلبية، مهددًا باستبعاد أى لاعب لا يلتزم بهذه التعليمات خلال الفترة المقبلة.

كما طلب المدير الفنى للأهلى من اللاعبين المصابين الحصول على راحة لمدة ٣ أيام، قبل العودة إلى التدريبات، من أجل كسر حالة الملل، وتجهيزهم للمرحلة المقبلة بأفصل صورة ممكنة، خاصة مع ضغط المباريات المنتظر بعد انتهاء معسكر المنتخب.