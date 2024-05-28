الهلال يصطدم بـ أهلي جدة في قرعة كأس السوبر السعودي

أُجريت اليوم الثلاثاء مراسم قرعة بطولة كأس السوبر السعودي للأندية، حيث ستشهد البطولة مشاركة أربع فرق وهي الهلال، النصر، أهلي جدة والتعاون.

جدير بالذكر أن الهلال تُوج بلقب كأس السوبر السعودي في النسخة السابقة التي أقيمت في الإمارات قبل بضعة أسابيع، بفوزه في المباراة النهائية على الاتحاد.

وأسفرت القرعة عن مباراة بين الهلال بطل الدوري السعودي، والأهلي الذي احتل المركز الثالث في المسابقة، في مواجهة نصف النهائي.

أما في المباراة الأخرى في نصف النهائي، فسيلتقي النصر وصيف الدوري السعودي والمتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفريق التعاون الذي احتل المركز الرابع في المسابقة.

وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي أن البطولة ستُقام في الفترة من 13 إلى 16 أغسطس المقبل، وذلك قبل انطلاق بطولة الدوري السعودي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن البلد المضيف لبطولة كأس السوبر السعودي خلال العشرة أيام القادمة، لكن تقارير ذكرت أن هناك احتمالية لتنظيم الصين لتلك النسخة.