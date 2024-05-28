رابط الحصول على رقم الجلوس لامتحانات الثانوية العامة 2024

بوابة الثانوية العامة أرقام جلوس، بتلك الكلمات الدلالية ازداد البحث من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات، عبر محركات البحث جوجل، تزامنا مع إتاحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة وهي الآتي ( رقم الجلوس - اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان- المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان).

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم تلك البيانات بأرقام جلوس الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل، للمواد خارج المجموع و٢٢ يونيو للمواد الأساسية.

طريقة الحصول على رقم الجلوس

ومن خلال الرابط التالي، يمكن الحصول على البيانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، من خلال الموقع الالكترونى التالي: من هنا.

وللحصول عليها يجب اتباع الخطوات التالية:

اولا:يتم الدخول بالإيميل الموحد والباسورد سيجد الطالب الاستمارة الخاصه بيه، الذي تم ملأها من قبل

ثانيا: ستجد خانة بإسم رقم الجلوس، تقوم الضغط عليها.

ثالثا: يجب عمل اسكرين شوت والاحتفاظ به ضروري ثم طباعته.

طباعته لا تغني عن استلامك للطاقة قم الجلوس الأصلي من المدرسه اليوم بها البيانات السالفة الذكر.

المدارس الثانوي تستلم أرقام جلوس الطلاب

وتسلمت المدارس الثانوي، اليوم الثلاثاء بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، واتاحتها لجميع الطلاب للحصول عليها، استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤

جدير بالذكر، أن معرفة البيانات الخاصة ببطاقة رقم الجلوس، أساسية لدخول الطالب لجنته ومعرفته مكان اللجنة المقرر أداء الاختبار نهاية العام الدراسي الحالي بها.

وتنطلق اختبارات الشهادة الثانوية العامة، يوم ١٠ يونيو المقبل في جميع أنحاء الجمهورية.