إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنيا (صور)

نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الثلاثاء، جلسة صلح عرفية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقريتي بني خالد وجبل الطير شرق النيل بمركز سمالوط.

جلسة صلح في المنيا

جاء ذلك تحت إشراف اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، وإشراف اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، وبحضور العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية، واللواء أحمد الحيني مساعد المدير المشرف على المرور والخدمات ومركز سمالوط، والمقدم محمد عليوة مفتش مباحث المركز، والعقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق.

تقديم الكفن

كما حضر جلسة الصلح الرائد يحيى شاهين رئيس مباحث المركز ومعاونيه، والنائب محمد نشأت العمدة، والنائب اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب توحيد تامر والنائب مجدي ملك عن دائرة مركز سمالوط والنائب محسن حته، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط والدكتور أحمد مخلوف مدير إدارة أوقاف سمالوط، والدكتور وليد عبد القوي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والقس داوود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، وعددا من العمد والمشايخ ورجال الصلح بالمركز.

جلسة صلح في المنيا

وتسلمت عائلة محيي الدين الكفن من عائلة حسين شحاتة، في مشهد يضرب أروع الأمثلة في الصلح والتراضي وحقن الدماء.

جلسة صلح في المنيا

وأكد الحاضرون، ثقتهم فى الأجهزة الأمنية وأشادوا بسعيها الدؤوب لحقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية صلحًا.