الزمالك يحدد 8 ملايين جنيه تسعيرة التجديد للاعبين.. وانقسام حول مصير أوباما

حدد نادى الزمالك مبلغ ٨ ملايين جنيه تسعيرة التجديد لأى لاعب فى الفترة المقبلة، ممن تنتهى عقودهم مع النادى بنهاية الموسم الجارى، بهدف ترشيد نفقات فريق الكرة فى الموسم المقبل، ورغبة فى تخفيض الميزانية، خاصة أن المجلس يعانى من أزمات مالية وديون متراكمة، فيما يتعلق بملف فريق الكرة.

وتتجه النية لدى مسئولى الزمالك لتجديد عقد محمد عواد، حارس الفريق، مع رحيل محمود علاء، وروقا، واستقرت الإدارة على تقديم عرض لـ«عواد» بـ8 ملايين جنيه فى الموسم، وهو نصف قيمة عقد اللاعب فى الوقت الحالى، المقدر بـ١٦ مليون جنيه.

من ناحية أخرى، تسود حالة من الانقسام داخل إدارة الزمالك فيما يتعلق بيوسف إبراهيم أوباما، الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، إذ إن هناك من دعا إلى عدم تجديد عقد اللاعب، والاكتفاء بالفترة التى قضاها، خاصة أنه لم يقدم المستوى المنتظر فى الفترة الماضية، بينما يقتنع آخرون بموهبته وقدراته، ومن ثم الحاجة إليه فى المواسم المقبلة، خاصة أنه من أبناء النادى، وأن الإصابة التى تعرض لها ربما تكون أثرت على مستواه.

وخرج أوباما من قائمة الزمالك فى مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة ببطولة الدورى لأسباب فنية، بعدما عاد للمشاركة فى مواجهتى نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفيدرالية إلى جانب لقاء مودرن فيوتشر ببطولة الدورى.