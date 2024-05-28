الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انخفاض حاد في أسعار "الغاز المسال" ينعش الصناعة العالمية في 2024

الغاز المسال
الغاز المسال

سجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال انخفاضًا كبيرًا في الأسواق الدولية وذلك خلال الربع الأول من 2024، بفضل الظروف المناخية المعتدلة التي سادت في أوروبا وآسيا، والتي أسهمت بشكل مباشر في تخفيض الطلب على الغاز. 

أسعار الغاز الطبيعي المسال 

يأتي هذا التراجع جاء بعد فترة من الارتفاعات القياسية التي تخللتها الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، والتي أعقبها تراجع لافت في الأسعار بنهاية العام الماضي.

 الأمانة العامة لأوابك

وفقًا للتقرير الصادر عن الأمانة العامة لأوابك، فإن هذا التباطؤ في الأسعار قد دعم بشكل إيجابي مسار الانتعاش الصناعي الأوروبي، حيث كان لارتفاع مخزونات الغاز تأثير كبير في تقليص المخاوف من احتمالية حدوث نقص خلال الأشهر الباردة.

متوسط أسعار الغاز بسوق TTF

من جانبه، أوضح المهندس جمال اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في تصريحاته أن متوسط أسعار الغاز بسوق TTF في هولندا قد شهد تراجعًا بنسبة 50% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت الأسعار حوالي 8.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال اللوغاني: إنه بالنسبة للسوق الآسيوي، فقد تبعت الأسعار مسارًا مشابهًا للسوق الأوروبي، حيث انخفضت الأسعار الفورية وفقًا لمؤشر اليابان-كورياJKM) ) إلى حوالي 9.4 دولار، ما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بنحو 18.1 دولار خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وفي الولايات المتحدة، شهد مركز هنري انخفاضًا مستمرًا في الأسعار، حيث سجل متوسط الأسعار نحو 2.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 2.65 دولار خلال الربع الأول من عام 2023.

يُظهر هذا التراجع العام في أسعار الغاز الطبيعي المسال فرصة هائلة للدول والشركات لتعزيز استثماراتها في تكنولوجيا الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين، مما يسهم في دعم عملية التحول الطاقي ويعزز من مسار النمو الصناعي على مستوى العالم. 

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كما يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على الدول التي كانت تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يمنحها مزيدًا من المرونة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الصناعية.

أسعار الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي الأزمة الروسية الأوكرانية الأمانة العامة لأوابك أوابك

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