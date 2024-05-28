الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النسيري: قصف خيام النازحين في رفح "جريمة متكاملة الأركان"

رفح
رفح

وصف شريف النسيري، عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بمستقبل وطن، قيام قوات الاحتلال بقصف مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية بأنها عملية إجرامية خسيسة، كما أن اعتراف نتنياهو بها واعتذاره عنها، لا يبرئ ساحته وساحة حكومته من هذه الجريمة التي تضاف لسجل واسع من جرائم الإبادة الجماعية في القطاع.

وقال النسيري، في تصريحات اليوم، إن القصف المتعمد لخيام النازحين في رفح الفلسطينية والذى أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، عمل إجرامي مكتمل الأركان ودليل كاف لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

أوضح أن هذه الكارثة تقتضي تحركا قويا من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لردع إسرائيل، مشيرًا إلى بيان مصر الصادر عن وزارة الخارجية والرافض تمامًا لهذه المجزرة في رفح، والذي وصف ما يحدث بأنه انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وطالب النسيري الولايات المتحدة والغرب برفع يده تمامًا عن دولة الاحتلال وتمكين الجنائية الدولية من ملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم جراء العدوان السافر والمستمر في  غزة.

واختتم عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بمستقبل وطن أن مصر والقيادة السياسية لهم بالمرصاد وأن مصر لا تتواني عن كشف كل هذه الجرائم والتنديد بها عالميا، ما خلق رأي عالميًا ضاغطًا على الاحتلال وذلك لوقف هذه الجرائم ووضع نهاية لها، لافتًا إلى أن الموقف المصري الأقوي والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، والدولة المصرية لن ولم تتخلي أبدًا عن الأشقاء فى غزة.

مستقبل وطن قوات الاحتلال مخيمات النازحين رفح الفلسطينية جرائم الإبادة

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