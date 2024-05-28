الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

24 لاعبًا فى قائمة المنتخب الأوليمبى استعدادًا لوديتى كوت ديفوار

ميكالى
ميكالى

أعلن البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفنى  للمنتخب الأوليمبى، قائمة الفريق، استعدادا لخوض معسكر مغلق خلال الفترة من 1 يونيو حتى يوم 11 من الشهر نفسه، ضمن الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024.

ويخوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال المعسكر الذى ينطلق فى الأول من يونيو بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت القائمة التى اختارها ميكالى تواجد 24 لاعبا على رأسهم زياد كمال لاعب الزمالك وكريم الدبيس لاعب الأهلي، فى غياب إبراهيم عادل قائد الفريق الذى يتواجد حاليا مع المنتخب الأول .

وشهدت القائمة أيضا انضمام الثلاثى المحترف عمر فايد وإياد العسقلاني وبلال مظهر، كنوع من تدعيم الفريق .

وضمت القائمة التى أعلنها ميكالى كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد السيد سيحا - محمد نديم.

خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي - كريم الدبيس - حسام عبدالمجيد - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني.

خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - علي زعزع.

الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر.

وينطلق معسكر المنتخب الأوليمبى يوم 1  يونيو ويستمر حتى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة أنها تمتلك منتخبا أوليمبيا قوي يضم عددا كبيرا من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة.

وخسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز على نظيره العراقي برباعية دون رد.

منتخب مصر المنتخب الأوليمبي ميكالي اتحاد 5 شارع الجبلاية

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