رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 ومواعيد استلامها

تصدر رابط بشأن الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 عبر موقع البحث الاجتماعي جوجل نتيجة عمليات البحث من قبل أولياء الأمور والأهالي لمعرفة تفاصيل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب في مختلف المحافظات.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وترصد الدستور خلال السطور التالية التفاصيل الخاصة رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خصصت العديد من وسائل التواصل بهدف تسليم أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الحالي 2024 بالشعبتين العلمية والأدبية.

خطوات استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

أولا: الدخول موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط من هنا.

ثانيا: معرفة الطالب كافة البيانات اللازمة لمعرفة مكان تواجده في اللجنة

ثالثا: الاستلام من خلال المدرسة المقيد بها الطالب والتعامل مباشرة مع موظفي شؤون الطلاب.

مواعيد استلام أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

من المقرر الإعلان عن نتيجة الطلاب عقب الانتهاء من عملية التصحيح والتي تجرى بالتوازي مع انعقاد الامتحانات في جميع مقرات الكنترول، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت في تصريحات سابقة أن موعد استلام أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 نهاية شهر مايو الجاري قبل انطلاق امتحانات طلاب الشعبة الأدبية والعلمية بوقت كاف حيث تتسلم مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس المختارة لانعقاد الامتحانات لتجهيزيها وكتابة أرقام جلوس الطلاب بها في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وسبق أن أعلنت الوزارة أنه من المقرر بدء امتحانات طلاب الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي فيما تبدأ المواد التي تضاف للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الضحى المبارك 2024 يوم 22 يونيو 2024 حيث تستمر لمدة شهر وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2024.