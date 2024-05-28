الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 13 عاملا بالوحدة المحلية بقرية صفط الخمار بالمنيا للتحقيق

حملات لمتابعة أنضباط
حملات لمتابعة أنضباط العاملين بقرية صفط الخمار بالمنيا

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 13 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية صفط الخمار للتحقيق وذلك لتركهم العمل والغياب بدون عذر وذلك خلال حملة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي بالإدارات الخدمية والوحدات المحلية التابعة لها.

 

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار  تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والحكومية بالمدينة والقرى ومتابعة سير العمل بمختلف الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين قامت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار تحت إشراف محمود ثابت، نائب رئيس المركزوالمدينة، وعلى ظريف رئيس القرية بحملة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل بالوحدة المحليه بالقرية.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الحملة قررت إحالة عدد ١٣ من العاملين بالوحدة القروية بالقرية إلى الشئون القانونية لتركهم العمل والغياب بدون عذر منهم 8 لترك عمل و٥ غياب بدون عذر )وتم تحويل الجميع للتحقيق وذلك بحضور  غطاس سمير عضو التفتيش الإدارى بالمدينة.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والمتابعات، تأتي في إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة متابعة سير العمل بالوحدات الصحية والإدارات الخدمية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن التزام العاملين بأماكن العمل والقيام بالمهام المكلفين بها لتقديم خدمة متميزة للمواطن.

 

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن الوحدة المحلية حريصة على تحقيق الانضباط بكافة الإدارات والوحدات المحلية والأحياء التابعة لها، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تعطيل أعمالهم، مشيرا إلى تكثيف الحملات بكافة القطاعات بالمحافظة، وفي مقدمتها قطاع النظافة ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة والأتربة بجانب قطاع الإنارة وقطاعات رفع الإشغالات من الشوارع وإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتنفيذ كافة المبادرات وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

حملات لمتابعة أنضباط العاملين بقرية صفط الخمار بالمنيا
حملات لمتابعة أنضباط العاملين بقرية صفط الخمار بالمنيا
حملات لمتابعة أنضباط العاملين بقرية صفط الخمار بالمنيا
حملات لمتابعة أنضباط العاملين بقرية صفط الخمار بالمنيا
حملات لمتابعة أنضباط العاملين بقرية صفط الخمار بالمنيا
حملات لمتابعة أنضباط العاملين بقرية صفط الخمار بالمنيا
المنيا إحالة 13 من العاملين للتحقيق الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار الغياب وترك العمل مركز ومدينة المنيا

مواد متعلقة

الموافقة على تقنين 89 طلب أراضي أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بالمنيا

حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات غير المرخصة بشوارع مراكز المنيا

محافظ المنيا يبحث الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وامتحانات الثانوية العامة

تحرير 39 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز بالمنيا

إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركزى مطاى والمنيا

تحرير 17 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية وتفتيشية على المخابز بالمنيا

زراعة 58 شتلة زينة ومثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على 1462 حالة خلال قافلة طبية بقرية رسلان بالمنيا

الأكثر قراءة

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

"حماس": لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان والانسحاب من معبر رفح وإعادة إداراته السابقة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب