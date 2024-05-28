إحالة 13 عاملا بالوحدة المحلية بقرية صفط الخمار بالمنيا للتحقيق

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 13 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية صفط الخمار للتحقيق وذلك لتركهم العمل والغياب بدون عذر وذلك خلال حملة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي بالإدارات الخدمية والوحدات المحلية التابعة لها.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والحكومية بالمدينة والقرى ومتابعة سير العمل بمختلف الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين قامت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار تحت إشراف محمود ثابت، نائب رئيس المركزوالمدينة، وعلى ظريف رئيس القرية بحملة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل بالوحدة المحليه بالقرية.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الحملة قررت إحالة عدد ١٣ من العاملين بالوحدة القروية بالقرية إلى الشئون القانونية لتركهم العمل والغياب بدون عذر منهم 8 لترك عمل و٥ غياب بدون عذر )وتم تحويل الجميع للتحقيق وذلك بحضور غطاس سمير عضو التفتيش الإدارى بالمدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والمتابعات، تأتي في إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة متابعة سير العمل بالوحدات الصحية والإدارات الخدمية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن التزام العاملين بأماكن العمل والقيام بالمهام المكلفين بها لتقديم خدمة متميزة للمواطن.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن الوحدة المحلية حريصة على تحقيق الانضباط بكافة الإدارات والوحدات المحلية والأحياء التابعة لها، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تعطيل أعمالهم، مشيرا إلى تكثيف الحملات بكافة القطاعات بالمحافظة، وفي مقدمتها قطاع النظافة ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة والأتربة بجانب قطاع الإنارة وقطاعات رفع الإشغالات من الشوارع وإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتنفيذ كافة المبادرات وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

حملات لمتابعة أنضباط العاملين بقرية صفط الخمار بالمنيا

حملات لمتابعة أنضباط العاملين بقرية صفط الخمار بالمنيا