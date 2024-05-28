برلمانى: زيارة السيسى للصين تعكس عمق العلاقات بين القاهرة وبكين

أكد مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجمهورية الصين، حيث تعكس مدى قوة العلاقات بين مصر والصين، مشيرًا أن الزيارة تأتي في توقيت مهم حيث أزمة القضية الفلسطينية، وما تشهده غزة والأحداث الجارية في رفح، حيث إنه من المقرر أن تتصدر القضية الفلسطينية والأحداث الجارية بغزة جدول الأعمال.

أضاف الكحيلي أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا في كافة المجالات، خاصة لما تمثله القاهرة من أهمية في القارة الإفريقية، لافتًا إلى حجم الشراكات الاستثمارية بين مصر والصين.

تأتي الزيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شار الكحيلي إلى أن زيارة السيسي للصين وعقده لقاءات مع الشركات الاستثمارية يأتي في إطار جهود مصر المستمرة لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبها مشيرًا إلي أن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، وتزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس وشى جين بينج، غدًا الأربعاء، جلسة مباحثات هامة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسى بالعاصمة الصينية بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.