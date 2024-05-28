الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز

ضبط عنصر إجرامي بحوزته حشيش ومخدر الشابو بالأقصر

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

ألقت مديرية أمن الأقصر القبض على عنصر إجرامي بدائرة البندر وبحوزته كمية متنوعى من جوهر الحشيش المخدر والشابو.

كان اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط العنصر الإجرامي  «م.م.إح» 34 عاما، عاطل، ومقيم بناحية المنشية دائرة قسم الأقصر والسابق إتهامه في 7 قضايا ما بين مخدرات، مشاجرة.

ونجحت وحدة مباحث بندر الأقصر بقيادة الرائد أحمد جادو رئيس المباحث، في إلقاء القبض على العنصر الإجرامي وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو و500 جرام تقريبًا، كمية من مسحوق الشابو المخدر وزنت 50 جرام تقريبًا، مبلغ مالي.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المخدرات بهدف الإتجار بها، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، حرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

أمن الأقصر مديرية أمن جوهر الحشيش المخدر وزير الداخلية وحدة مباحث بندر الأقصر مسجل خطر

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