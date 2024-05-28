مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-5-2024

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفع البحث على هذه الكلمات في محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل عدد من المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى الخارج.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

نستعرض آخر تحديث لسعر الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة خلال تعاملات اليوم، حيث استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري ليسجل نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعره نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار الثلاثاء في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 47.46 للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء

في التعاملات المسائية، شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء استقرارًا ليسجل 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو خلال التعاملات المسائية نحو 46.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 سجلت استقرارًا وجاءت الأسعار كالآتي: