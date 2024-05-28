الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-5-2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفع البحث على هذه الكلمات في محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل عدد من المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى الخارج.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

نستعرض آخر تحديث لسعر الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة خلال تعاملات اليوم، حيث استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري ليسجل نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعره نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 28-50-2024

اعرف سعر الدولار اليوم الاثنين 27-5-2024 في البنوك خلال التعاملات المسائية

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدولار الثلاثاء في بنك مصر

 وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 47.46 للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء

في التعاملات المسائية، شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء استقرارًا ليسجل 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو خلال التعاملات المسائية نحو 46.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 سجلت استقرارًا وجاءت الأسعار كالآتي: 

  • سجل سعر الدولار نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر اليورو 51.65 جنيه للشراء، و51.78 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.67 جنيه للشراء، و60.83 جنيه للبيع.
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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

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