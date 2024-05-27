في ذكرى ميلاد "حمامة الفن الفاتنة".. دخلت المجال بالصدفة وأصبحت سيدة الشاشة العربية

ملامحها الهادئة وصوتها الناعم منحها تذكرة دخول مجانية إلى قلوب الجماهير، فتسربت موهبتها من ملامحها حتى أثرت مشاهديها الذين لقبوها بـ"سيدة الشاشة العربية"، وخرجت من الباب المفتوح "ليلى" الفتاة التائهة التي لا تريد أن يفنى كيانها عام 1963 لتجسد شخصية "منى" في إمبراطورية "ميم" الأم الصارمة التي تتحمل مسؤولية أبنائها بعد وفاة زوجها، لتخرج عن جلدها مرة أخرى وتجسد شخصية "نعمة" الفلاحة التي حاولت أسرتها استغلالها ماديًا فيحبها "محمود بيه" ويتزوجها لتصبح بعد ذلك “سيدة القصر”.

ولدت الفنانة فاتن حمامة في مثل هذا اليوم 27 مايو 1931 ومنذ ظهورها على الشاشة للمرة الأولى لاحظ يوسف وهبي موهبة الفنانة الناشئة وطلب منها تمثيل دور ابنته في فيلم ملاك الرحمة سنة 1946 وبهذا الفيلم دخلت "فاتن حمامة" مرحلة جديدة في حياتها وهي الميلودراما وكان عمرها آنذاك 15 عامًا فقط وبدأ اهتمام النقاد والمخرجين بها.

اشتركت فاتن حمامة مرة أخرى في التمثيل إلى جانب يوسف وهبي في فيلم كرسي الاعتراف سنة 1949، وفي نفس العام قامت بدور البطولة في الفيلم اليتيمتين للمخرج حسن الإمام وست البيت سنة 1949 وحققت هذه الأفلام نجاحًا عاليًا على صعيد شباك التذاكر.

تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، كان الأول في عام 1947 من المخرج عز الدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي 1947، وأسسا معًا شركة إنتاج سينمائية قامت بإنتاج فيلم موعد مع الحياة 1954 وكان هذا الفيلم سبب إطلاق النقاد لقب سيدة الشاشة العربية عليها.

وظلّت منذ ذلك اليوم وحتى آخر أعمالها وجه القمر (2000) صاحبة أعلى أجر على صعيد الفنانات، إلا أن علاقتهما انتهت بالطلاق عام 1954 وتزوجت عام 1955 من الفنان عمر الشريف.

وترجع قصة لقائها بالشريف والذي كان اسمه آنذاك ميشيل شلهوب إلى اعتراضها على مشاركة شكري سرحان البطولة معها في فيلم يوسف شاهين "صراع في الوادي" وقام شاهين بعرض الدور على صديقه وزميل دراسته عمر الشريف حيث كان الشريف زميل دراسته بكلية فيكتوريا بالإسكندرية، وكان عمر الشريف في ذلك الوقت قد تخرج من الكلية ويعمل في شركات والده بتجارة الخشب فوافقت على الممثل الشاب، وأثناء تصوير هذا الفيلم حدث الطلاق بينها هي وزوجها عز الدين ذو الفقار.

فاتن حمامة اشتُهِرت برفض أي مشهد أو لقطة فيها قبلة ولكن سيناريو الفيلم "صراع في الوادي" كان يحتوي على قبلة بين البطلين، ووسط دهشة الجميع وافقت على اللقطة، وبعد الفيلم أشهر عمر الشريف إسلامه وتزوج منها واستمر زواجهما إلى عام 1974. وبعد انفصالها عن عمر الشريف بعام واحد فقط، تزوجت من طبيب الأشعة الدكتور محمد عبد الوهاب عام 1975، وظلت تعيش معه في هدوء حتى وفاتها، في 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عاما.