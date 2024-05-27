الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القومي للمسرح" يحتفل بذكرى ميلاد فاتن حمامة

فاتن حمامة
فاتن حمامة

يحتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فاتن حمامة، الذي يحل اليوم الجمعة، الموافق 27 مايو، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

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ذكرى ميلاد فاتن حمامة

وأعدَّ المركز القومي للمسرح، بوسترًا خاصًا؛ احتفالًا بعيد ميلاد سيدة الشاشة العربية، التي أصبحت أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الحديثة.

ولدت فاتن حمامة عام 1931، ووالدها أحمد حمامة كان يعمل موظفًا في وزارة التربية، ووالدتها ربة منزل، ودرست في المعهد العالي للتمثيل أثناء تواجدها بمجال الفن وإثبات نفسها بعالم السينما.

دخلت فاتن حمامة الوسط الفني صدفة، وذلك عندما قرأ والدها إعلانًا في الصحف يطلب ممثلة طفلة لدور أمام محمد عبدالوهاب، ثم سفرها إلى القاهرة وتمت مقابلتها، وأعجب بها، وقدمت دور بفيلم "بورسعيد" عام 1940 وهي في التاسعة من عمرها.

وقدمت فيلم "رصاصة في القلب" خلال عام 1944، ثم ظهرت في العديد من الأعمال: "الشهر الأول" عام 1945، "الكون" عام 1946.

في بداية حياتها، تزوجت فاتن حمامة من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947، ثم انفصلت عنه عام 1954 وأنجبت منه ابنة واحدة، ثم تزوجت من الفنان عمر الشريف في نفس عام طلاقها عام 1954، واستمر زواجهم حتى عام 1974، وعلى الرغم من انفصالهم إلا أن عمر الشريف ظل يحبها، وأنجبوا ابن، أما الزوج الثالث فكان الطبيب المصري عبدالوهاب محمود، والذي استمرت معه حتى وفاتها.

القومي للمسرح فاتن حمامة ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية السينما

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