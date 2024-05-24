أبرز تصريحات عائشة بن أحمد مع منى الشاذلى (فيديو)

ظهرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة أون، وهو البرنامج الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، وتحدثت خلاله عن العديد من الأمور الحياتية والفنية.

ونرصد عبر النقاط التالية أبرز التصريحات التي أدلت بها عائشة خلال الحلقة وكانت كالتالي:

- "عندما دخلت والدتي المستشفى كان إخوتي رجالًا منهارين وأنا متماسكة، وكنت أشعر أنه لا يمكنني أن أنهار".

- "في وقت وفاة والدي، لما عرفت المعلومة، لم أبكِ طول اليوم، وبعد ذلك انهرت".

- "أهرب من الحياة العاطفية، على الرغم من أنني حساسة وضعيفة، لكني أحاول أن أظهر العكس وأستمر في الطريق مهما حدث".

- "أخاف أن أتألم وأن تحدث لي خيبة أمل أو أن يؤذيني الشخص، ولذلك لا أرغب في خوض أي تجربة عاطفية".

- "أنا متألمة عاطفيًا، وأخاف على نفسي ومشاعري كثيرًا، وأخاف من التعب والهروب، لكن عندما أرغب في شيء بعيدًا عن الحياة العاطفية، فإنني أستمر".

- "في كواليس سابقة، زرت مستشفى لأطفال يعانون من السرطان، وقضيت فيه طول اليوم لأفهم كيفية تعامل أهل المرضى مع أبنائهم".