رحاب الجمل: كنت بضحك من قلبى على تقمص ريهام حجاج شخصية "صدفة"

أكدت الفنانة رحاب الجمل، أن شخصية "حنان" في مسلسل "صدفة" كانت تحديًا كبيرًا بالنسبة لها، مقدمة الشكر للمخرج سامح عبدالعزيز على إيمانه بها وقدرتها على تقديم شكل يليق بالمسلسل ككل.

وقالت "الجمل" خلال ندوتها في "الدستور": "شعرت بأن الطاقة التي بذلتها في العمل كانت حقيقية، فرأيت أن المؤلف أيمن سلامة علم بما بداخلي من طاقة وأراد تفريغها في شخصية حنان".

ولفتت إلى أن كواليس العمل كانت كوميدية للغاية؛ رغم أن هناك مشاهد كثيرة درامية، فريهام حجاج كانت تجعلني بتقمصها الشخصية أضحك من أعماق قلبي، فأنا أحبها على المستوى الشخصي جدًا، لأنها شخص طيب ومحب لكل من حوله بشكل غير طبيعي.

قصة صدفة

تدور قصة مسلسل "صدفة" الذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2024 حول فتاة تدعى "صدفة"، ويلعب اسم المسلسل دورًا كبيرًا في الأحداث التي تدور حول دور الصدفة في حياة الفتاة "صدفة"، والتي يكتب لها الالتقاء مع شاب "صدفة" ليكون بعد ذلك سببًا في تغيير حياتها، لتكتشف الفتاة "صدفة" وبمحض الصدفة، أيضًا، أن هذا الشخص هو واحد من أشهر مصففي الشعر في مصر.

أبطال صدفة

ومسلسل "صدفة" تشارك فيه الفنانة ريهام حجاج البطولة مع عدد كبير من نجوم الفن الكبار والشباب، ومنهم رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وهذا العمل تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز، وهو من تأليف أيمن سلامة.