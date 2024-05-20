الخشبة حياته.. كيف صنع سمير غانم إمبراطوريته المسرحية؟

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سمير غانم الذي وافته المنية 2021 بعدما أصيب بوباء كورونا وذلك قبل ان يكمل عدد من الأعمال الفنية التي كان من المرجح المشاركة فيها .

نجاحات سمير غانم بدأها من خلال المسرح الذي كون مسار حياته الفنية بشكل كامل، بعدما انطلق في رحلة التمثيل مع الفنان وحيد سيف وعادل نصيف وشكلا فرقة اسكتشات غنائية تقدم عروض على المسرح في مدينة الإسكندرية، وقام غانم بتأسيس فرقة “ثلاثي أضواء المسرح” في عام 1963، مع الضيف أحمد وجورج سيدهم

في 1963 أي بعد عام من تدشين الفرقة لمعصيت سمير غانم بشكل كبير عقب تقديمه لمسرحية "طبيخ الملايكة" إخراج الراحل حسن عبد السلام عام 1964.

تالق كبير في المسرح

اتجه غانم الى السينما لفترة طويلة الا انه عاد للمسرح وقدم مسرحية “المتزوجون” و شخصية مسعود الشهيرة 1978، ثم قدم مسرحية “أخويا هايص وأنا لايص” و”أهلا يا دكتور” والتي كانت آخر ما جمعه بجورج سيدهم 1981 بعدها قدم عدد وافر من المسرحيات مثل "دو ري مي فاصوليا، بهلول في إسطنبول، أنا ومراتي ومونيكا، مراتي زعيمة عصابة، أنا والنظام وهواك، جحا يحكم المدينة"، وكان آخر عمل مسرحي قدمه مسرحية "الزهر لما يلعب" عام 2020.