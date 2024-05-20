في ذكرى وفاته.. آخر ظهور لسمير غانم وسر ارتدائه الأسود

تحل اليوم ذكرى وفاة ملك الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، الذى رحل عن عالمنا فى 20 مايو 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا، لتفقد السينما والدراما المصرية واحدا من أبرز نجومها.

وتوفى سمير غانم عقب الاصابة بفيروس كورونا الذي جاءته فجأة ولم يعيش طويلا، على الرغم من ظهوره قبل وفاته بفترة وجيزة في احد الإعلانات الخاصة بالتلفون الأرضي، وظهر وهو بصحة جيدة إلاّ أن إصابته بكورونا أنهت مسيرة الفنان الكبير.

وفي تفاصيل ظهور “سمورة” طل علينا خلال الاعلان بأبتسامته المعهودة وطريقته الملفتة لخطف الضحكة من قلوب محبيه، حيث ظهر وهو يتحدث في هاتفه المحمول مع ابنته، وفي نفس الوقت يشعر مخرج الاعلان معتز التوني بحالة غضب لما يفعله سمير غانم، في إطار من الكوميدية التي تشرح الهدف من البرنامج، كما ظهر برفقة ابنته إيمي وكذلك الممثل طه الدسوقي .

وخرج وقتها الدسوقي متحدثًا عن الاعلان وعن انه تغير عما كان من المرجح ان يتم بسبب الاصابة بكورونا، حيث قال :"الإعلان في البداية لم يكن كذلك لكنه كان إعلانا يتضمن أغنية لعائلة الفنان سمير غانم بمشاركة إيمي ودنيا والراحلة دلال عبد العزيز وبني ديكور لهذا الأمر، لكن إصابة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والفنانة دنيا سمير غانم بكورونا أفسد الأمر وغير كل شيء”.

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ومن ضمن الأمور التي عرف بها الراحل فكرة حبه الشديد للون الاسود خاصة في اخر سنوات عمره، الامر الذي تحدث عنه في لقاءه مع الفنانة ميرفت امين على قناة الحياة، ليرد على هذا التساؤل:"انا أبحث دائمًا على اللون الاسود او الابيض، لكن الاسود بالنسبالي مفضل للغاية واحبه، كما احب اللون النبيتي وبعض الفواتح، وهذا ليس لسبب ما هو مجرد حب لشكل الملابس في هذا اللون فقط لاغير"، كما رد مازحًا:"يمكن الداية التي ولدتني كانت سوداء اللون" .

مَن هو سمير غانم؟

وُلد سمير غانم فى 15 يناير 1937 وتخرج فى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ورغم ذلك، فقد أحب التمثيل وكانت بدايته اللقاء بجورج سيدهم والضيف أحمد وكون ثلاثتهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح الشهيرة.

وشارك سمير غانم فى بطولة 150 فيلمًا أشهرها 30 يوم فى السجن، وأميرة حبى أنا، وأهلا يا كابتن، كما تألق على شاشة التلفزيون وقدم 70 مسلسلا، أبرزها كابتن جودة وأهلا فطوطة وحكاية ميزو ورجل شريف جدا، وامتد نجاحه إلى جميع الأعمار ووصل إلى قلوب الأطفال من خلال شخصية فطوطة التى قدمها فى فوزاير رمضان واشتهر بها وتفاعل الأطفال معها بشكل كبير وأجمعوا على حبها.