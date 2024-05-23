الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في ندوة "الدستور"..

ريهام حجاج: التعاون مع أيمن سلامة وسامح عبدالعزيز حقق نجاحات عديدة

ريهام حجاج
ريهام حجاج

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن سعادتها بتقديم مسلسل "صدفة" الذي وجدت فيه حالة مميزة مليئة بالتفاصيل الحياتية التي تخص فئة كبيرة من المجتمع، لافتة إلى أن أكثر الأمور التي شجعتها للعمل هو فكرة تنوع السيناريو الذي كتبه مؤلفه أيمن سلامة، كما أنه سيصل إلى فئةٍ جديدةٍ بالنسبة لها وشريحة مهمة من الجمهور متنوعة الأعمار.

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وقالت خلال ندوتها بـ"الدستور": "هناك أكثر من شخص أكد لي أن أطفالهم حرصوا على مشاهدة العمل، وهذا أمر أسعدني للغاية، لأنه يؤكد وصول المسلسل لمختلف فئات المجتمع، الشباب والبنات والكبار حتى الأطفال".

وعن تعاونها مع مؤلف العمل ومخرجه قالت: "هذا هو التعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة وقدمنا من قبل عدة أعمال مهمة لاقت نجاحات عديدة، من بينها مسلسل "جميلة" الذي يطالب الجمهور بتقديم جزء جديد منه، لكننا لم نستقر على ذلك حتى الآن، بالإضافة إلى مسلسليِّ "يوتيرن" و"لما كنا صغيرين"، والحمدلله كل هذه الأعمال لاقت نجاحات كبيرة جعلتنا متحمسين دائمًا لتكرار التعاون وتقديم الجديد في كل عمل نقدمه".

واختتمت: "أما عن المخرج سامح عبدالعزيز، فهو أحد المخرجين الكبار في مصر وله شأن كبير وتفاصيل أعماله جميعها تجد حالة قبول جماهيري كبير بسبب نجاحاته العديدة، وهذا هو التعاون الثالث بيننا بعد "جميلة" و"يوتيرن"، وعلاقتنا أصبحت مثل العائلة ونتمنى تكرار التعاون مجددًا في السينما أيضًا".

الفنانة ريهام حجاج حجاج ندوتها بالدستور يمن سلامه سامح عبدالعزيز المخرج سامح عبدالعزيز

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