الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

84 سنة عادل إمام.. كواليس كوميدية للزعيم يرويها مؤلف "عوالم خفية"

عادل إمام
عادل إمام

هنأ المؤلف محمود حمدان الفنان الكبير عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 84 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

ونشر “حمدان” صورة بوستر مسلسل “عوالم خفية” الذي اشترك في كتابته مع كل من أمين جمال ومحمد محرز. 

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وعلق:"عوالم خفية أول مسلسل ليا كتبته للزعيم عادل إمام، كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ عادل، كواليس المسلسل كانت رائعة فن وضحك وحكايات كتير كنت بسمعها من أستاذ عادل، كنت في قمة سعادتي لما أحكيله حلقة وأقوله علي إفيه فيضحك بصوت عالي".

وتابع: "كنت ببقي طاير من الفرحة (أنا ضحكّت عادل إمام) أو لما أحكيله مشهد ويتأثر بيه وعينه تلمع، وكان في مسلسل هكتبه للزعيم بعد عوالم خفية وإلى الآن هذا المسلسل حبيس الأدراج ومش هينفع حد غيروا يعمله، بحبك يازعيم ووحشتنا" .

أبطال “عوالم خفية” 

مسلسل "عوالم خفية" من إنتاج رامي إمام وهشام تحسين، وتأليف ورشة كتابة مكونة من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وأحمد وفيق، وصلاح عبد الله، وبشرى، وهبة مجدي، ومي سليم، وأسامة عباس، وعدد من النجوم كضيوف شرف.

عادل امام محمود حمدان المؤلف محمود حمدان عوالم خفية مسلسل “عوالم خفية”

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