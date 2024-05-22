الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور" (صور)

تكريم أبطال مسلسل
تكريم أبطال مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"

كرم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور” أبطال وصناع مسلسل “صدفة” بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل بالموسم الرمضاني المنقضي.

وحضر الندوة كل من النجمة ريهام حجاج والفنانة رحاب الجمل، والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة والفنان أحمد أبو زيد.

وتدور قصة مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج الذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2024 حول فتاة تدعى "صدفة"، ويلعب اسم المسلسل دورًا كبيرًا في الأحداث التي تدور حول دور الصدفة في حياة الفتاة، والتي يكتب لها الالتقاء مع شاب "صدفة" ليكون بعد ذلك سببًا في تغيير حياتها، لتكتشف الفتاة وبمحض الصدفة أيضًا أن هذا الشخص هو واحد من أشهر مصففي الشعر في مصر.

ومسلسل "صدفة" يشارك فيه الفنانة ريهام حجاج البطولة عدد كبير من نجوم الفن الكبار والشباب، ومنهم رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وهذا العمل تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز، وهو من تأليف أيمن سلامة.

 

تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
الفنانة رحاب الجمل
الفنانة رحاب الجمل
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
الدكتور محمد الباز يكرم الفنانة ريهام حجاج
الدكتور محمد الباز يكرم الفنانة ريهام حجاج
الدكتور محمد الباز يكرم الفنانة ريهام حجاج
الدكتور محمد الباز يكرم الفنانة ريهام حجاج
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
الدكتور محمد الباز يكرم الفنانة رحاب الجمل
الدكتور محمد الباز يكرم الفنانة رحاب الجمل
الدكتور محمد الباز يكرم الفنانة ريهام حجاج
الدكتور محمد الباز يكرم الفنانة ريهام حجاج
الدكتور محمد الباز يكرم الفنانة ريهام حجاج
الدكتور محمد الباز يكرم الفنانة ريهام حجاج
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
تكريم أبطال وصناع مسلسل
تكريم أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بندوة خاصة بـ"الدستور"
الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج
الدكتور محمد الباز صدفة مسلسل “صدفة” ريهام حجاج الدستور رحاب الجمل

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