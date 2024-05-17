"كنت ابنته".. حلا شيحة تكشف "أسعد لحظات حياتها" مع عادل إمام

هنأت الفنانة حلا شيحة، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ84، وذلك عن طريق نشرها لصورة من كواليس فيلمهما "عريس من جهة أمنية" عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وعلقت حلا على الصورة قائلةً: "حلا حتكوني بنتي في عريس من جهةٍ أمنية، يلا أنا عاوزك معايا في الفيلم، رحت أقابل الزعيم في المسرح وأول كلمة قالها أول ما دخلت عنده حلا الوش الفريش القمر، واستقبلني بكل حب وكنت بنته فعلًا، وعشت أجمل أيامي الفنية قدام الزعيم عادل إمام، وكان فعلًا من أجمل الأفلام".

تابعت: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم، عشت طفولتي لحد ما كبرت وأنت نجمي المفضل على الإطلاق، وحشتنا ووحشتنا طلتك وضحكتك المميزة، كلنا بنحبك وأنت دايمًا معانا وفي قلوبنا كلنا بفنك، والضحك معاك لا ينتهي ولا يُنسى، جوا كل واحد فينا بصمة خاصة منك جواه، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ.. بحبك".