من مصر إلى أمريكا.. الزعيم ورحلة مكوكية حول العالم لحصد جوائز السينما

استطاع الزعيم عادل إمام أن يحصد عشرات الجوائز الفنية المتنوعة، والتي أظهرت مكانته الكبيرة بأعماله التي لم تتجه للكوميديا فقط، بل كانت ذات طابع سياسي اجتماعي بأشكال ظهرت نوعا ما بشكل كوميدي.

من مصر إلى أمريكا.. كيف حصد الزعيم عادل إمام جوائز من حول العالم؟

حصد الزعيم العديد من الجوائز ومن أبرزها، جائزة أفضل ممثل لعام 1995 عن فيلم الإرهابي من مهرجان القاهرة السينمائي، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي لعام 2005.

وجائزة من لجنة التحكيم الدولية لأفضل ممثل لعام 2006 عن فيلم عمارة يعقوبيان من مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.

كما حصل على جائزة أفضل ممثل لأفلام السرد لعام 2006 من مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي في نيويورك، وجائزة أفضل ممثل لعام 2007 عن فيلم عمارة يعقوبيان من مهرجان القاهرة السينمائي، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي لعام 2008، وجائزة شرفية من مهرجان مراكش السينمائي الدولي عام 2014

وحصل من دولة تونس على جائزة التانيت الذهبي من مهرجان قرطاج السينمائي عام 2016، والوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة من الصنف الأول من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عام 2016.



وحصل مؤخرًا على جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الأولى من مهرجان الجونة لعام 2017، وجائزة «زعيم الفن العربي» بحفل جوائز صناع الترفيه 2024.

84 سنة عادل إمام- زعيم الفن العربي

يحتفل الزعيم عادل إمام غدا الجمعة يوم 17 من الشهر الجاري بعيد ميلاده الـ 84، حيث ولد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق مشواره الفني الممتد لأكثر من 58 عاما إلى عالم الفن.

ويعد عادل إمام أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية، ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية انتقل إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة صغيرا، حيث كان والده موظفا بأحد المصانع الحكومية، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة. متزوج وله ثلاثة أولاد، رامي خريج الجامعة الأمريكية، وهو أيضًا مخرج وموسيقي، والممثل محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.