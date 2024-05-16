الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق أغنية "سيبوا الهوى لصحابه" من فيلم "رفعت عينى للسما"

كان
كان

أطلقت شركة فلوكة فيلمز أغنية "سيبوا الهوى لصحابه" الأغنية الرسمية لفيلم "رفعت عيني للسما" قبل أيام من عرض الفيلم في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان في نسختها الـ63 المقرر إقامتها في الفترة ما بين 14 مايو لـ25 مايو 2024.

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وتعد أغنية "سيبوا الهوى لصحابه" من تراث الصعيد المصري، من غناء فريق بانوراما برشا ومغنية الفريق هي مونيكا يوسف ومن توزيع ورؤية موسيقية مولوتوف.


وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللائي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلامًا تفوق حد السماء.

وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.


فيلم "رفعت عيني للسما" من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق لهم عرض فيلمهم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهم على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.

كما عرض فيلمهم التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوي العالم. 

تفاصيل الفيلم
"رفعت عيني للسما" من انتاج شركة فلوكة فيلمز، المنتج المنفذ محمد خالد، مساعدات الإخراج هاميس البلشي وضحي حمدي، مديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، تسجيل الصوت مصطفي شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوي علي، موسيقى تصويرية أحمد الصاوي، مونتاج فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندي رياض.

وعلاقات عامة للفيلم في مصر والشرق الأوسط شركة كاروتس مروة الصاوي، تنسيق الملابس للفتيات خلال ظهورهم الإعلامي ندى حسام بالتعاون مع Mystic, La blanca, Cache, Indira, Rana Ghazy Jewellery.

أغنية سيبوا الهوى لصحابة بمهرجان كان كان رفعت عيني للسما لفيلم رفعت عيني للسما اطلقه

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