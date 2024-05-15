الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الولد والعصفور.. "الدستور" تحتفى بتقرير القاهرة الإخبارية الفائز بجائزة التميز الإعلامى

القاهرة الاخبارية
القاهرة الاخبارية

فازت قناة “القاهرة الإخبارية” بجائزة "التميز الإعلامي العربي" لعام 2024 خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة، وتتسلم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز، التي تعقد على هامش أعمال الدورة "54" لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها في مملكة البحرين، خلال الفترة من 27 حتى 29 مايو الجاري.

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وحصدت القناة الجائزة عن تقرير "الولد والعصفور" وتم تصويره بطريقة ابداعية مميزة رصد العديد من التطورات والتغيرات الحياتية.

ورصد التقرير بشكل سينمائي مميز، قصة إنسانية رفيعة المستوى عن طفل فلسطيني أجبره الاحتلال على ترك منزله، ويظل يحلم بالعودة من أجل الحياة، وهو ما جعل الكثيرين يتعاطفون مع القصة المميزة التي رصدها العمل بشكل درامي واقعي مرصود بطريقة جيدة القيمة .

الأعلى للإعلام يُهنئ "القاهرة الإخبارية"

وهنأ الكثير من الجهات الرسمية والمشاهير القناة على الجائزة، حيث هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القاهرة الإخبارية، على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 .

وتقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة لفضائية القاهرة الإخبارية لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، مؤكدا أن القناة تتميز بالمهنية العالية في تغطية الأحداث ونقلها للجمهور في مصر وخارجها .

لقاهرة الإخبارية التميز الإعلامي العربي بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام2024 الاخباريه قناة “القاهرة الإخبارية”

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