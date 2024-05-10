الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إياد نصار يصل عمر مكرم لحضور جنازة والدة يسرا اللوزى

اياد نصار بمسجد عمر
اياد نصار بمسجد عمر مكرم

وصل منذ قليل، الفنان إياد نصار إلى مسجد عمر مكرم، لحضور جنازة سوسن المارديني والدة الفنانة يسرا اللوزي، والتي تقام عقب صلاة عصر اليوم الجمعة من مسجد عمر مكرم بالتحرير.

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فيما ظهرت سارة عبد الرحمن وهي تواسي أسرة الفانة يسرا اللوزي خلال انتظار وصول الجثمان إلى مسجد عمر مكرم لصلاة الجنازة عقب صلاة العصر مباشرة.

وفاة والدة يسرا اللوزي 

فجع الموت الفنانة يسرا اللوزي وذلك بعد رحيل والدتها سوسن فؤاد المارديني منذ قليل بعد صراع مع المرض.

ويتم الآن تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير من مسجد عمر مكرم، عقب انتهاء صلاة العصر وتتلقى يسرا اللوزي العزاء من يوم الجمعة إلى الأحد 12 مايو عقب صلاة المغرب.

وحرصت يسرا اللوزي مساءً على تقديم  واجب العزاء لوفاة الراحلة سهير عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبدالعزيز التي وافتها المنية صباح الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وشاركت “يسرا” منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت قائلة: “البقاء لله وحده، رحم الله والدة الفنان الزميل كريم عبدالعزيز وألهمه وعائلته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

اياد نصار بمسجد عمر مكرم
اياد نصار بمسجد عمر مكرم
اياد نصار بمسجد عمر مكرم
اياد نصار بمسجد عمر مكرم
لمسجد عمر مكرم جنازة السيدة سوسن المارديني والدة الفنانة يسرا اللوزي إياد نصار الفنان إياد نصار

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