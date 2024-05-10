الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"القومي للمسرح" يقيم دراسة نقدية حول العرض المسرحي "النقطة العميا"

المسرح
المسرح

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ برئاسة الفنان إيهاب فهمي، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"النقطة العميا" إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان القدير سامح مجاهد؛ وذلك مساء أمس الخميس، بمسرح الغد، عقب العرض مباشرة وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

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أدارت الدراسة النقدية؛ الباحثة المسرحية بالمركز القومي للمسرح رشا زيدان؛ وبدأت حديثها بالترحيب بالسادة المتحدثين، ثم تحدثت عن فكرة عرض "النقطة العميا"، واستعرضت أسماء القائمين على العرض المسرحي بكافة عناصره.

تفاصيل العرض

وبدأ الكاتب الصحفي محمد بهجت، حديثه شاكرًا الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، على الاستمرار في إقامة الدراسات النقدية لتناول كافة عناصر العمل المسرحي، خاصة مع استمرارية هذه العروض لاستفادة مخرج العرض من طرح النقاد، بهدف التكامل الإبداعي. كما توجه بهجت بالشكر والتقدير للفنان القدير سامح مجاهد- مدير عام فرقة مسرح الغد؛ لحسن اختياره للعروض الكبيرة والعظيمة.

وأضاف محمد بهجت: "النقطة العميا" عرض متقن جدا وجذاب، لقد استمتعت بهذا العرض بكل عناصره استمتاعا بصريا وسمعيا، وفي رأيي الغلبة لعنصر التمثيل، كما أرى أن أحمد فؤاد مخرج وكاتب موهوب، استطاع حفر الشخصيات الرئيسية بدقة شديدة، وأن يستخدم الديكور استخداما جيدا، فهذا العرض المسرحي ذو قيمة فنية عالية وممتع في ذات الوقت، ولكني أعتقد أن اختصار الحوار الأول داخل العرض سيعطي إبهارا أكثر، لأن أحيانا يكون الحذف إضافة".

ثم تحدثت الدكتورة سامية حبيب: "أود أن أحيي الفنان القدير سامح مجاهد- مدير عام فرقة مسرح الغد؛ لأنه مدير مهني، والمسرح بوجه عام يحتاج لمثل هذه العروض والآراء النقدية، كما أحيي ممثلي العرض المسرحي "النقطة العميا" لإخلاصهم جميعا ومهنيتهم، وأرى أن إيقاع العرض جميلا، لذلك أختلف مع الأستاذ محمد بهجت؛ في نقطة التمهيد والإيقاع، وأيضا في نقطة الديكور، وأتساءل لماذا الديكور دائما هنا في قاعة الغد رأسي؟! سعيدة جدا باسم "النقطة العميا" للعمق الذي يشمله، كما أن الفكر في الإعداد والأداء رائع لكن لا تتواجد سينوغرافيا المكان، فالرؤية يجب أن تكون كاملة، ومن الممكن أن تكون هناك بنية مغايرة رغم الجهد المتميز".

وقال الفنان أحمد السلكاوي: "أشكر المركز القومي للمسرح؛ على هذه الدراسة النقدية، كما أشكر مسرح الغد؛ لإنتاج هذا النص المسرحي، الذي نال إعجاب الكثيرين، لأنه على قدر وقيمة الفن المصري، نحن نقدم فنا هادفا يرضي الجمهور والنقاد أيضا".

كما قال الفنان نور محمود: "هذه أول تجربة مسرحية أقدمها، وأتشرف بها، وأتمنى تكرارها، وكان لدي حافز أن أشارك في عرض مسرحي لرفع سقف الموهبة التي قدمتها في مسلسلات درامية، وفي هذا العرض المسرحي كان تركيزي تحديدا على فكرة الضمير الإنساني، ومحاسبة النفس للنفس، لتصبح الشخصية بهذا الشكل الذي أسعدني جدا ردود أفعالكم الإيجابية تجاهها".

وأخيرًا، قال الفنان القدير هاني كمال: "أشكر فرقة مسرح الغد، والفنان القدير سامح مجاهد؛ لتبني هذه الأعمال المتميزة بكافة عناصرها، فالفن المصري بخير في وجود هذا العرض المسرحي، أحيي المخرج على اختياراته لكافة عناصر هذا العمل الإبداعي، لقد أجمع المشاهدون أن هذا العرض المسرحي يعكس قيمة الفن المصري، وأنا شخصيا فخور بجميع القائمين على هذا العمل، خاصة الممثلين، الجميع يستحق الشكر لتقديم هذا النموذج للفن المصري الذي يعكس الريادة المصرية في الفنون".

المسرح
المسرح
المسرح
المسرح
المسرح
المسرح
وزيرة الثقافة ال وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني شئون الإنتاج الثقافي شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال سامح مجاهد

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