جمع 65 ألف جنيه.. "عالماشى" يتذيل قائمة إيرادات السينما

حل فيلم عالماشي للفنان علي ربيع، في آخر ترتيب قائمة الإيرادات اليومية لشباك التذاكر المصري، حيث حقق أمس الخميس 65 ألفا و959 جنيها، حسب البيان الذي أصدره الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم عالماشى

فيلم "عالماشي" تدور أحداثه حول شخصية "هادي هادي عبدالهادي" الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعيش مع والده وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يشخصه الأطباء بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب إصابته بجلطات في الدم، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، ومن المقرر طرح الفيلم في عيد الفطر 2014.

آخر أعمال على ربيع

وكان آخر أعمال الفنان علي ربيع، فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وشارك في بطولته ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ويُجسِّد علي ربيع، خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.