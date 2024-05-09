غدًا.. "أوبرتان في ليلة واحدة" بأوبرا الإسكندرية

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا بعنوان "أوبرتان في ليلة واحدة" للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، فصل الغناء الأوبرالي تدريب وإخراج الدكتور صبحي بدير، بالتعاون مع صبحي أوبرا ستوديو وستوديو غناء كراون هاوس ومصاحبة مينا حنا "بيانو" - دنيا دغيدي" أستاذ الكورال" والمخرج المساعد كارين كافوكجيان وذلك في الثامنة والنصف مساء غدًا الجمعة، بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يضم الحفل مقتطفات من أشهر الأوبرات العالمية منها الجنيات لـ جاكومو بوتشينى، الشهامة الريفية لـ بيتروماسكاني.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.