الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الأعلى للثقافة" يحتفى باليوم العالمى لحرية الصحافة

الاوبرا
الاوبرا

نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة بعنوان "الشباب والإعلام"، نظمتها لجنة الشباب ومقررتها الدكتورة منى الحديدي، بالتعاون مع لجنة الإعلام ومقررها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر؛ ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة.

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أدار المائدة الكاتب الصحفي حازم الملاح، عضو لجنة الشباب، والدكتورة منى الحديدي، التي احتفت بالحضور الواضح للشباب، مشيدة بأهمية موضوع الندوة، سواء فيما يخص الإعلام أو ما يخص الشباب، قائلة إنه منذ 2016 هناك اهتمام غير مسبوق بالشباب، طارحة عددًا من النقاط المهمة حول التطورات التي تحدث على الساحة المحلية والعالمية والتكنولوجيا.

وقال الدكتور حسن مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، وعضو لجنة الإعلام، إن الندوة شائكة بعض الشيء، فالإعلام بذاته قضية شائكة، والشباب له كثير من المتطلبات والاحتياجات ربما جزء كبير منها تحاول الدولة إنجازه، ولكن الشباب بطبيعته تقدمي، وبالتالي فله مطالب كثيرة، فالإعلام في أي مجتمع هو انعكاس للأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية السائدة في هذا المجتمع، وطوال القرن العشرين كان إعلامًا تقليديًا، فله عدد من السمات التي تجعله مختلفًا عن الإعلام الرقمي الذي ظهر قبيل مطلع الألفية الثانية، فالإعلام التقليدي إعلام مؤسسي، ومجموعة صغيرة هي التي تحدد ما ينشر أو يبث للجماهير، وتحكمه مجموعة من الضوابط والقوانين التي تؤثر في سير عمله، مع وجود نوع من الانضباط التشريعي والمجتمعي، فالحرية في وسائل الإعلام المؤسسية حرية نسبية وليست مطلقة.

وتحدث الدكتور رامي عطا، رئيس قسم الصحافة بمعهد الشروق للإعلام، حول أبعاد موضوع الشباب والإعلام في المجتمع المصري، الذي يزخر بالشباب، وعلى جانب آخر فالإعلام في القلب من الأحداث، مشيرًا إلى التعددية في وسائل الإعلام المتاحة منذ الجريدة المقروءة والإذاعة والتليفزيون إلى الإعلام الرقمي، وبحسب البحوث والدراسات فإن الإعلام الحديث يتزايد في مقابل تراجع جمهور الوسائل التقليدية للإعلام.

وتحدثت الدكتورة راندا رزق، رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، وعضو لجنة الإعلام، حول التحديات التي واجهت الصحافة، ومنها مواكبة التقدم الرقمي، وخدمة القضايا الكبرى المحلية والدولية، مشيرة إلى أهمية الصحافة التقليدية، وتخصيص اليوم العالمي لحرية الصحافة عن أهمية حرية التعبير، ويواجه الصحفيون تحديات كثيرة، منها التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم تقارير دورية مواكبة للواقع والتطور اليومي.
 

نيفين الكيلاني هشام عزمي المجلس الأعلى الشباب والإعلام الصحافة منى الحديدي

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