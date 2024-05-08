الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد جنازة والدة كريم عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

يشيّع النجم كريم عبدالعزيز جنازة والدته الراحلة سهير عبدالعزيز عقب صلاة الظهر غدًا الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم، بعدما رحلت والدة كريم عبدالعزيز منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض.

 

 

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وفاة والدة كريم عبدالعزيز 

 

وأعلن المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز، منع التصوير في جنازة وعزاء والدة كريم عبدالعزيز السيدة سهير عبدالعزيز، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء.

 

كريم عبدالعزيز يقرر منع التصوير بجنازة والدته غدًا

 

وكتب المكتب الإعلامي لكريم عبدالعزيز ،عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز.. والدة النجم كريم عبدالعزيز”.

موعد ومكان جنازة والدة كريم عبدالعزيز

وأضاف: "تشيع الجنازة غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا على حرمة الموت وذلك بناء على طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء.. المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز".

ونشرت بوسي شلبي صورة تجمع سهير عبدالعزيز بـنجلها كريم عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء لله.. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز".

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز

 

وقدم كريم عبدالعزيز في رمضان الماضي مسلسل الحشاشين وشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، ونيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبي باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

 

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أحمد السقا ينعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

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