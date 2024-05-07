الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"اللهم أغفر لها وأرحمها".. ريم أحمد تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها

ريم احمد ووالداتها
ريم احمد ووالداتها

قامت الفنانة ريم أحمد بالدعاء لوالدتها التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، وذلك من خلال منشورشاركته مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

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ونشرت ريم أحمد صورة جمعتها بوالدتها قائلة:“اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها.. اللهم أجعل قبرها روضه من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، أرجو الدعاء لها فضلا وليس أمرًا”.

ووجهت ريم أحمد الشكر لكل من ساندها ووقف بجانبها خلال تشييع جثمان والدتها، وفي العزاء الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وأعلنت ريم أحمد وفاة والدتها فاتن الراعي بشكل مفاجئ، الأربعاء الماضي وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم في مكروه».

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