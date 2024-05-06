فيفى يوسف.. قصة يهودية من القدس غيرت اسمها من "زهرة"

في بداية العشرينيات ولدت الفنانة فيفي يوسف، التي تعود لأصول يهودية، حيث عاشت عائلتها في مدينة القدس، قبل أن تستقر في مصر وتولد في أحد الأحياء المتوسطة، وتحديداً في منطقة باب اللوق بالقرب من وسط البلد.

بدأت رحلتها الفنية من خلال المشاركة في العديد من العروض مع الفنان يوسف وهبي في فرقته رمسيس، وسافرت مع الفرقة على مدار السنوات لتقديم عروض في العراق، تونس، المغرب، سوريا، ودول عربية أخرى.

وقامت فيفي بتغيير اسمها قبل المشاركة في أول أعمالها السينمائية عام 1954 في فيلم يحمل اسم "بنت البلد" مع الفنان إسماعيل ياسين.

اختارها المخرج حسن الصيفي بعد مشاهدتها في إحدى المسرحيات التي دعاها للمشاركة فيها يوسف وهبي بعد ذلك، قررت فيفي اختيار اسم جديد لنفسها بدلاً من "زهرة يوسف نسيم"، وهو الاسم الذي يعود لأصول يهودية وموطنها الأصلي فلسطين.

عام 1954 كان من الأعوام المميزة في تاريخها الفني حيث شاركت في فيلم "بنت 17" مع الفنانة زبيدة ثروت، وفيلم "الخطايا" مع نادية لطفي.

كانت فيفي دائمًا تقوم بزيارات عائلية لأسرتها في القدس أثناء استمرارها في الأعمال الفنية. كانت تلتقط العديد من الصور التذكارية هناك وتعود بهذه الذكريات إلى القاهرة. زادت هذه الزيارات في أواخر الثمانينات قبل أن تبقى لفترات طويلة في القاهرة قبل وفاتها في مثل هذا اليوم، السادس من مايو عام 1995.