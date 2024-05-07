الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

تامر حسنى يتأهب لـ “ري ستارت” بتمرين عنيف بالجيت سكي فى منتج الجونة

تامر حسني
تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني منذ قليل، مقطع فيديو وهو يقود جيت سكي بمدينة الجونة في الغردقة، على حسابه الشخصي على موقع  إنستجرام .

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وظهر تامر يقود بسرعه جنونية في البحر الاحمر معلقًا على الفيديو قائلاً :"صباح الفل، شوية تمرينات على الصبح عشان بعض مشاهد الفيلم في البحر" .

وتعاقد مؤخرًا تامر حسني على فيلمه الجديد “ري ستارت”، ومن المنتظر أن ينطلق في تصويره خلال الأيام القادمة .

كان قد كشف “حسني” عن العمل عبر حسابه على موقع فيس بوك وتحضيراته للفيلم وكتب: "توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان (ري ستارت) بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق" .
 

تفاصيل “ري ستارت”

يعتبر “ري ستارت” من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد وميكا، من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد، فقد كان التعاون الأول بينهما من خلال فيلم بحبك .

 

https://www.instagram.com/reel/C6qQEfQMo8V/?igsh=NWU2ZjdndmNmbXh3

 

ويعتبر فيلم ري ستارت من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد وميكا، من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، حيث كان التعاون الأول بينهما من خلال فيلم بحبك .ويعتبر فيلم ري ستارت من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد وميكا، من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين 

 

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