الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

آخرهم عصام صاصا.. 5 فنانين اتهموا في حوادث سيارات

عصام صاصا
عصام صاصا

أنهى مطرب المهرجانات عصام صاصا حياة شخص دهسه بسيارته الخاصة في صباح اليوم على الطريق الدائري بالمنيب، وتم تحرير محضر بالواقع.

حادثة عصام صاصا لم تكن الأولى من نوعها، فهناك الكثير من النجوم الذين تعرضوا لمثل هذا الأمر من قبل.

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مصطفى هريدي 

في منتصف شهر مايو الماضي، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالقبض على الفنان مصطفى هريدي بعد وقوع حادث تصادم مروري في منطقة الشيخ زايد، وتبين أن الفنان اصطدم بسيارته التي كان يستقلها بسرعة زائدة بسيارة شخص آخر كان بصحبته 3 من أصدقائه، مما أسفر عن إصابتهم جميعًا وتم نقلهم إلى المستشفى.

أبو الليف

في عام 2017، حُكم على الفنان نادر أبو الليف بالسجن لمدة عامين وبغرامة قدرها 5000 جنيه بسبب حادث القتل غير العمد لسائق عربة الكارو، حيث أعلن عن انتهاء النزاع مع عائلة الضحية بعد تدخل لاعب كرة القدم أحمد حسن والتوصل إلى صلح بينه وبين والد الطفل.

رامي إمام والسيدة البدوية 

في منتصف التسعينيات، صدم المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، سيدة من أهالي البدو على طريق القاهرة الإسكندرية في منطقة العامرية. كانت القضية معقدة ولم تحل إلا بذهاب عادل إمام بنفسه لأسرة القتيل وتقديم دية مقابل التنازل عن قضية القتل الخطأ التي تسبب فيها رامي إمام.

ماجدة الخطيب تقتل شابا

كان من أشهر من اتهموا بالقتل الخطأ بسياراتهم الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب التي قتلت شابا بالخطأ بسيارتها وقضت المحكمة بحبسها عامين وغرامة خمسين ألف جنيه.

مصطفى قمر يدهس عجوزًا

صدم المطرب "مصطفى قمر" عجوزًا بسيارته يدعى سيد عبد الوهاب ولفظ أنفاسه عقب نقله إلى المستشفى للعلاج، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة مالية ألف جنيه ووجهت له تهمة القتل الخطأ.

عصام صاصا صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا مصطفى هريدي يدهس اربع مواطنين ابو الليف وحادث الكرو رامي امام والسيدة البدوية ماحدة الخطيب تقتل شابا مصطفى قمر يدهس عجوز ا

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