الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مؤلف "حق عرب" عن تكريمه من وزيرة التضامن: سعدت جدا بهذا التكريم

حمدان بجانب وزيرة
حمدان بجانب وزيرة التضامن

كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، محمود حمدان، مؤلف مسلسل حق عرب، وذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2024.

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وجاء تكريم حمدان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024، وكان لمسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضى ودينا فؤاد، حظ في التكريم، وذلك بسبب تسليط الضوء على الإدمان والمخدرات خلال حلقات المسلسل.

وعلق حمدان على التكريم عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلاً: "من تكريمي انا وأسره مسلسل ( حق عرب ) من د . نيفين القباج وزيره التضامن الإجتماعي ، سعدت بهذا التكريم وشكرا لكل الكلام الطيب من معاليكي ومن الساده الحضور ، وشكرا للشركه المتحده وشركه سينرجي" .

وتابع في منشور آخر قائلاً: "شكرا الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي علي هذا التكريم لي ولأسرة مسلسل حق عرب،الحمد لله عرفت من المسؤولين أن أرقام كبيرة جدا تلقاها صندوق مكافحه الإدمان والتعاطي من اشخاص يرغبون في العلاج بعد مشاهدتهم لمسلسل حق عرب وما حدث لاحمد العوضي (عرب)، وفرحت جدا إن قدرنا نأثر في المشاهدين بشكل ايجابي " .

 

جدير بالذكر أن مسلسل حق عرب يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

وزيرة التضامن الاجتماعي محمود حمدان المؤلف محمود حمدان لمرصد الإعلامي حمدان حق عرب

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