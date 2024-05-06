مصطفى كامل ينعى شقيق نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، أشرف الشهداوي نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ في وفاة شقيقه.

وصدر بيان جاء فيه: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وعلق نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "خالص التعازي للإخوة الأحباب، الأستاذ أشرف الشهداوي نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ، والأستاذ حسين الشهداوي مستشار نقيب الموسيقيين بالمحافظات، لوفاة شقيق سيادتهم المرحوم الأستاذ مصطفى الشهداوي.. اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك.