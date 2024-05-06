الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"السرب" يقترب من 14 مليون جنيه فى يومه الخامس

السرب
السرب

حقق فيلم "السرب" ردود أفعال إيجابية للغاية جعلته يتصدر إيرادات الموسم السينمائي الحالي، بعدما تم عرضه يوم الأربعاء الماضي، ليحقق خلال 5 أيام كاملة إيرادات مميزة للغاية، حيث قاربت إيراداته الكلية 14 مليون جنيه.

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انطلاقة "السرب" بدور العرض السينمائية كانت منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث حقق مليونًا و600 ألف جنيه، ليتزايد هذا الرقم يوم الخميس محققًا 2 مليون و250 ألف جنيه، الأمر الذي جعله يتصدر شباك التذاكر اليومي.

وفي يوم الجمعة حقق إيرادًا قويًا وصل إلى 3 ملايين و100 ألف جنيه، وفي يوم السبت حقق إيرادًا وصل إلى 2 مليون و450 ألف جنيه، ليزيد الرقم كثيرا يوم الأحد ويصل إلى 4 ملايين و350 ألف جنيه، ليكون الإجمالي 13 مليونًا و600 ألف جنيه في غضون خمسة أيام فقط.

أبطال فيلم "السرب" للمخرج أحمد نادر جلال 

فيلم "السرب" بطولة: أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

قصة الفيلم 

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبسة عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم "داعش" 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا، بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم "داعش".

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