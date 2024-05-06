الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"السرب" فى الصدارة.. إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائى أمس الأحد

افلام دور العرض السينمائي
افلام دور العرض السينمائي

حققت الأفلام المعروضة بالسينما، خلال الفترة الحالية، إيرادات جيدة، أمس الأحد، بالتزامن مع احتفالات أعياد القيامة المجيدة وعيد شم النسيم. 

وحققت الأفلام مجتمعة، أمس، إيرادات بلغت 7 ملايين و650 ألف جنيه.

قائمة إيرادات الأفلام أمس

السرب 

جاء فى المركز الأول فيلم السرب للنجم أحمد السقا محققًا إيرادات بلغت 4,303,121 جنيه، والفيلم بطولة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا ومصطفى فهمى وكريم فهمى وآسر ياسين وشريف منير وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

شقو 

تلاه في المركز الثاني فيلم "شقو"، الذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 1,699,129جنيه.

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ويسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة 

أما فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، فجاء فى المركز الثالث، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 1,439,906 جنيه.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ ما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

فيلم ع الماشي على ربيع

وقبع في المركز الأخير  فيلم "عالماشى" للنجم على ربيع والذى حقق أمس الأحد إيرادات بلغت قيمتها 229,387 جنيه.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

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