تفاصيل حفل مسلم ورامي صبري ضمن "ليالي مصر" في العبور

يحيي النجميين رامي صبري ومسلم مساء اليوم، حفلا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات احتفالات عيد شم النسيم، وذلك في مدينة العبور وتحديدا في نادي سيتي كلوب.

ويبدأ حفل النجم رامي صبري ومسلم في تمام الساعة الخامسة مساء، ويستمر الحفل حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ويقدم الفقرة الأولى من الحفل مسلم على أن يختتم الحفل النجم رامي صبري.

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري ومسلم العديد من أشهر الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور، فضلاً عن إتاحة تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

أسعار تذكار مشروع ليالي مصر

ومن أهم مميزات مشروع «ليالي مصر» طرح تذاكر بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الحفلات الفترة الأخيرة، والتعاقد مع كبار نجوم الغناء، وتحديد سقف لسعر التذكرة، بحيث لا يتجاوز ٣٠٠ جنيه فقط.

«ليالي مصر»، مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر، من الدلتا للصعيد.