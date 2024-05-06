الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل حفل مسلم ورامي صبري ضمن "ليالي مصر" في العبور

بوستر الحفل
بوستر الحفل

يحيي النجميين رامي صبري ومسلم مساء اليوم، حفلا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات احتفالات عيد شم النسيم، وذلك في مدينة العبور وتحديدا في نادي سيتي كلوب.

txt

مفاجأة الدورة الثانية لـ"الغردقة لسينما الشباب".. "القارب" لعمر الشريف

txt

جورج كلونى يحتفل بعيد ميلاده الـ 62.. وهذه قصة حبه مع أمل علم الدين

txt

انتهاء تصوير "عصابة المكس" خلال 10 أيام

txt

رشيد مشهراوى يتحدث عن السينما الفلسطينية مع منى الشاذلى

txt

موعد عرض وأبطال مسلسل دواعي السفر على واتش ات

txt

السرب يتصدر.. إيرادات أفلام السينما تقترب من 4 ملايين جنيه

txt

رواج كبير لفيلم السرب فى سينما الشعب

txt

الليلة عرض مسرحية خطة كيوبيد على مسرح السلام

txt

مقتربًا من المليون.. إيرادات فيلم شقو ليلة الخميس

txt

مؤلف "حق عرب" عن تكريمه من وزيرة التضامن: سعدت جدا بهذا التكريم

ويبدأ حفل النجم رامي صبري ومسلم في تمام الساعة الخامسة مساء، ويستمر الحفل حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ويقدم الفقرة الأولى من الحفل مسلم على أن يختتم الحفل النجم رامي صبري. 

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري ومسلم العديد من أشهر الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور، فضلاً عن إتاحة تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

أسعار تذكار مشروع ليالي مصر 

ومن أهم مميزات مشروع «ليالي مصر» طرح تذاكر بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الحفلات الفترة الأخيرة، والتعاقد مع كبار نجوم الغناء، وتحديد سقف لسعر التذكرة، بحيث لا يتجاوز ٣٠٠ جنيه فقط.

«ليالي مصر»، مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر، من الدلتا للصعيد.

رامى صبرى ومسلم عيد شم النسيم سيتي كلوب مدينة العبور ليالي مصر مشروع ليالي مصر

مواد متعلقة

مفاجأة الدورة الثانية لـ"الغردقة لسينما الشباب".. "القارب" لعمر الشريف

جورج كلونى يحتفل بعيد ميلاده الـ 62.. وهذه قصة حبه مع أمل علم الدين

انتهاء تصوير "عصابة المكس" خلال 10 أيام

رشيد مشهراوى يتحدث عن السينما الفلسطينية مع منى الشاذلى

موعد عرض وأبطال مسلسل دواعي السفر على واتش ات

السرب يتصدر.. إيرادات أفلام السينما تقترب من 4 ملايين جنيه

رواج كبير لفيلم السرب فى سينما الشعب

الليلة عرض مسرحية خطة كيوبيد على مسرح السلام

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

إنهاء أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى ينتظر نتيجة "المحاولات الودية"

أول إجراء ضد عصام صاصا بعد دهسه شابًا بسيارته على الدائرى

عصام صاصا يدهس شابًا بسيارته على الطريق الدائرى.. هل هرب من موقع الحادث؟

لجنة فنية من المرور تفحص سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب اعلى الدائري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

صور

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح