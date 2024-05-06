جورج كلونى يحتفل بعيد ميلاده الـ 62.. وهذه قصة حبه مع أمل علم الدين
النجم العالمي جورج كلوني يُكمل اليوم عامه الثاني والستين، وسط مسيرة حافلة بالإنجازات وأعمال فنية مميزة، وحياة زوجية مستقرة مع المحامية اللبنانية أمل علم الدين.
لقاء القدر جمعهما
عام 2013: التقى كلوني وعلم الدين للمرة الأولى في بحيرة كومو الإيطالية.
نشأت قصة حب: سرعان ما ارتبط الثنائي، وقررا الزواج بعد فترة قصيرة.
خطوبة رسمية: أعلن كلوني عن خطوبته من علم الدين في 28 أبريل 2014، بينما كانت تعمل في مكتب "دوتي ستريت تشامبرز" للمحاماة.
زفاف إيطالي
كسر التوقعات: تغلب الثنائي على الشائعات وتزوجا رسميًا في 27 سبتمبر 2014.
حفل عائلي: أقيم حفل الزفاف في مدينة البندقية بإيطاليا، بحضور عائلة وأصدقاء العروسين.
زواج من رئيس بلدية روما: ربطهما قران الزواج "والتر فيلتروني"، الصديق المقرب لكلوني.
من هي أمل علم الدين؟
محامية لبنانية الأصل: ولدت علم الدين في بيروت عام 1978.
هجرة إلى المملكة المتحدة: غادرت علم الدين مع عائلتها لبنان خلال الحرب الأهلية، واستقرت في إنجلترا.
ناشطة حقوقية: تعرف علم الدين بنشاطها في مجال حقوق الإنسان، وتعمل محامية في قضايا دولية.
زواج مثالي
إنجاب توأم: رزق كلوني وعلم الدين بتوأم في يونيو 2017، وأطلقا عليهما اسم "ألكساندر" و"إيلا".
حياة زوجية سعيدة: يتمتع الثنائي بحياة زوجية مستقرة، ويُعدّان من أشهر أزواج هوليوود.
عيد ميلاد استثنائي
يحتفل كلوني بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية سعيدة مع زوجته وابنيه.
مسيرة حافلة: يتمتع كلوني بمسيرة مهنية ناجحة، حصد خلالها العديد من الجوائز.
قصة حب ملهمة: تجسد قصة حب كلوني وعلم الدين نموذجًا للعلاقات الناجحة.