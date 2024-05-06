الإثنين 06 مايو 2024
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فن

روحية محمد.. "نسوان وظاويط' تُجسد عبقريتها المسرحية في ذكرى وفاتها

روحية خالد
روحية خالد

رحلت الفنانة القديرة روحية خالد عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 6 مايو 1990، عن عمر ناهز الثمانين عامًا بعد مسيرة فنية مليئة بالتفاصيل الفنية المميزة .

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في مطلع العشرينات من القرن الماضي، انضمت روحية الى عالم التمثيل، بعد عدة محاولات لم تكلل بالنجاح في البداية، الى ان تم انضمامها الى فرقة رمسيس التي قام بتدشينها الفنان الكبير يوسف وهبي في عام 1923، وذلك بعدما اتفق بصحبة عدد من النجوم منهم المخرج عزيز عيد ومختار عثمان وحسين رياض وأمينة رزق، على اظهار شكلا جديدا متطورا للمسرح المسرحي في تلك الحقبة، الامر الذي جعله يعتمد على الشباب و الوجوة الجديدة لتكوين شكلا مميزا للمسرح المصري .

تفاصيل أولى أعمال روحية خالد 

لتنضم الفنانة روحية خالد وهي في عمر 17 عاما فقط للفرقة، وتنطلق في اولى اعمالها المسرحية التي كانت ابرزها مسرحية “نسوان وظاويظ” والتي عرضت في عام 1928، والتي شاركت فيها البطولة الفنان منسي فهمي، وكانت مسرحية استعراضية كوميدية بروح العبقري يوسف وهبي .

وتوالت مشاركات روحية في عالم المسرح وقدمت عشرات الاعمال الفنية ما بين فرقة رمسيس والمسرح القومي واتحاد الممثلين بجانب المسرح الحديث، حيث قدمت عدد كبير من المسرحيات التي جعلتها تتجه لعالم السينما من اوسع ابوابه .

الجدير ذكره انه قد شاركت"روحية خالد" في العديد بعض الأفلام التلفزيونية من بينهم في ثلاث أفلام بقائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهي( سلامة في خير 1937، بين الأطلال 1959، للحب قصة أخيرة 1985).

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