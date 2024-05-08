محمد محمود ينتهى من تصوير "المخفى"

انتهى الفنان محمد محمود من تصوير أحداث فيلم “المخفي”، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وسيتم طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

العمل تم تصوير مشاهده الأخيرة بداخل إحدى اللوكيشنات الداخلية في السادس من أكتوبر بتواجد أبطاله بشكل كامل، ومنهم عمرو عبدالجليل وبدرية طلبة، ودخل مخرجه الشورى في أعمال مونتاجه ليكون جاهزًا لعرضه.

قصة الفيلم

الفيلم يدور حول شاب فى بداية حياته العملية بعد تخرجه في الجامعة، وهو شاب خجول يصدق كل من حوله، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن نية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث فى العمل ومع خطيبته الحسناء وحتى مع أهله وأصدقائه، ورغم كل ما سبق يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

أبطال الفيلم

الفيلم يشارك في بطولته كل من الفنان أحمد سلطان والفنان محمد محمود والفنان محمود حافظ وبدرية طلبة، وهو من تأليف الكاتب الكبير أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.